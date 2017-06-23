СМИ: встреча Трампа и Порошенко – это прекрасно организованный театр

Тимоти Эш, американский стратег по управлению активами, в колонке на Financial Times написал о том, что все происходящее можно считать хорошо организованным театром, имея в виду одновременное ужесточение антироссийских санкций и встречу Дональда Трампа с Петром Порошенко, информирует replyua.net.
«То, что я увидел во вторник, было хорошо организованным театром. Президента Украины Петра Порошенко пригласили в Белый дом, он заскочил к президенту Дональду Трампу, а потом его в компании вице-президента Майка Пенса провели в Совет по национальной безопасности для встречи с Гербертом МакМастером и его командой», пишет эксперт. По его словам, все это происходило аккурат в тот момент, когда Министерство финансов обнародовало информацию о введении новых санкций против России, и «сплошь и рядом мы видели радостные лица».
Эш отметил, что новые санкции не сулят РФ ничего хорошего, а сама встреча с Порошенко была лишь попыткой успокоить критиков нынешнего американского президента, считающих, что Трамп как-то связан с РФ, а Россия вмешивалась в президентские выборы.