Габриэль: заставить Россию отказаться от поддержки Асада можно лишь политическими переговорами

Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии, заявил о том, что только с помощью политических переговоров можно заставить Москву отказаться от поддержки режима Башара Асада.
Как информирует replyua.net, министр иностранных дел также призывает Дональда Трампа скорректировать свою позицию по войне в Сирии, о чем он рассказал в эфире телеканала ZDF. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Трампу следует отступить от своей позиции по Сирии и сосредоточиться на политических переговорах, а не только на военных действиях, поскольку еще во время предвыборной гонки Трамп заявлял о том, что намеревается «остаться в Сирии». Габриэль считает, что политические переговоры нужны и в случае с Путиным, который продолжает поддерживать Асада.
«Сирийскую ситуацию можно изменить, и в этом должны принимать непосредственное участие Саудовская Аравия, Россия, Соединенные Штаты и Иран. Евросоюзу нужно также воспользоваться своими отношениями с этими государствами, чтобы хотя бы косвенно влиять на ситуацию», подчеркнул глава МИД Германии. Напомним, что отношения США и РФ снова усложнились после удара США по военной базе в Сирии.