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Политик: Асад тянет за собой в ад и Россию

Политик: Асад тянет за собой в ад и Россию
Константин Боровой, известный российский политик, выразил мнение, что Башар Асад, сирийский президент, тянет вместе с собой в ад и Кремль. Как информирует replyua.net, об этом Боровой пишет на своей странице в Фейсбуке.

«В пятницу Башара Асада уже предупредили, причем конкретными действиями, однако в субботу сирийский президент демонстративно убил еще 18 человек в районе, где проводила атака химическим оружием. Асад и все его союзники пока еще не поняли, что времена Обамы уже прошли», пишет Боровой. По его словам, теперь сирийский президент уволакивает Кремль вместе с собой в ад. Напомним, что ранее российский политик выразил мнение о том, что приказ Трампа сбросить ракеты на базу правительственных войск в Сирии должен заставить российского президента Путина серьезнее отнестись к заявлениям Белого дома.

В частности, Боровой отмечает, что речь идет о требовании вернуть Украине аннексированный Крым и прекратить военные действия на Донбассе. В ночь на 7 апреля по приказу Трампа была практически полностью уничтожена военная база в Сирии, откуда проводилась атака химическим оружием на мирное население.
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