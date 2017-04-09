Политик: Асад тянет за собой в ад и Россию

Константин Боровой, известный российский политик, выразил мнение, что Башар Асад, сирийский президент, тянет вместе с собой в ад и Кремль. Как информирует replyua.net, об этом Боровой пишет на своей странице в Фейсбуке.
«В пятницу Башара Асада уже предупредили, причем конкретными действиями, однако в субботу сирийский президент демонстративно убил еще 18 человек в районе, где проводила атака химическим оружием. Асад и все его союзники пока еще не поняли, что времена Обамы уже прошли», пишет Боровой. По его словам, теперь сирийский президент уволакивает Кремль вместе с собой в ад. Напомним, что ранее российский политик выразил мнение о том, что приказ Трампа сбросить ракеты на базу правительственных войск в Сирии должен заставить российского президента Путина серьезнее отнестись к заявлениям Белого дома.
В частности, Боровой отмечает, что речь идет о требовании вернуть Украине аннексированный Крым и прекратить военные действия на Донбассе. В ночь на 7 апреля по приказу Трампа была практически полностью уничтожена военная база в Сирии, откуда проводилась атака химическим оружием на мирное население.