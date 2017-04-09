Журналист: у Путина и Трампа закончился медовый месяц

Всего одним ударом по Сирии Дональд Трамп показал всем, кто поддерживает Асада, что новая администрация США больше ждать не будет, и основным адресатом этого послания стал Путин.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет журналист Александр Ярощук. По его словам, в отношениях США и России многое изменится. «США продемонстрировали готовность к прямым военным действиям в Сирии, и усиление позиций Вашингтона в этой ближневосточной стране подрывает позиции России. США, что уже очевидно, встанут на сторону сирийской оппозиции, а Путину будет все сложнее поддерживать режим Башара Асада», отмечает Ярощук. По его словам, Вашингтон не намерен отступать, и это серьезно повлияет на отношения между Россией и США.
«Очевидно, что желание Трампа подружиться с Путиным уже не сбудется. Чтобы и дальше поддерживать Асада и сохранить позиции, России придется значительно потратиться на сирийскую кампанию, что приведет к серьезному ухудшению экономической ситуации в стране, и теперь нужно ждать серьезных заявлений и от Вашингтона, и от Москвы», уверен журналист.