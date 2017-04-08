Снова схитрил – Джонсон водит Москву за нос

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, второй раз подряд откладывает визит в Россию, и сейчас он снова ссылается на «более важные дела».
Как передает replyua.net, об отмене визита Джонсон написал на своей странице в Твиттере. «В понедельник, 10 апреля, я не полечу в Москву. Для меня приоритетом являются переговоры с моими партнерами из «Большой семерки» относительно того, что Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада и Сирию», написал глава внешнеполитического ведомства. Напомним, что ранее Джонсон отменил визит в Москву, запланированный на конец марта, сославшись на то, что он должен присутствовать на переговорах НАТО, дата которых была неожиданно перенесена.
В заявлении, опубликованном сегодня на сайте МИД Великобритании, Джонсон также сообщил, что он выражает сожаление по поводу поддержки асадовского режима Россией. «Россия продолжает поддерживать Асада даже после атаки химическим оружием. Призываю РФ сделать шаги для политического урегулирования в Сирии, призываю работать с международным сообществом», подчеркнул Джонсон.