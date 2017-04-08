Після останніх подій у Сирії настав час для використання ядерної зброї – Боровий

У Сирії було використано хімічну зброю, і це стало тією «червоною лінією», яку не можна переходити, і після цього може бути тільки ядерна зброя. Як інформує replyua.net, таку думку в інтерв'ю одному з українських видань висловив відомий у Росії опозиціонер Костянтин Боровий.
«Удар американської авіації по базі в Сирії - це жорстка відповідь на хімічну атаку. Формально всі говорять про причетність Асада, але усвідомлюють, що до цього злочину також причетна і Росія. Якщо Кремль підтримує Асада, то фактично він бере на себе відповідальність за його дії. США не цікавить внутрішня ситуація в Росії, хоча на американську владу справляє велике враження те, що Путін користується величезною підтримкою росіян. Це дуже схоже до Лівіїї на чолі з Каддафі», - зазначає Боровий. Крім цього, він вважає, що ті, хто застосовує хімічну зброю, це не просто військові злочинці, це люди поза законом.
«Хімічна зброя нагадує червону лінію, далі її нікуди рухати. Далі може бути лише ядерна зброя. Тому Захід був змушений реагувати настільки жорстко. Хвилювання було більше навіть не у США, а у країн, які сусідять з Сирією», - додав політик.