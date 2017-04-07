Черговий серйозний удар Путіну в спину: Туреччина зробила різку заяву на адресу Асада

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вчора в інтерв'ю виданню Daily Sabah заявив про повну готовність військ очолюваної ним країни сприяти у проведенні анонсованої офіційним Вашингтоном силової операції у Сирії, про що інформує replyua.net. За словами Ердогана, якщо запланована військова операція все ж розпочнеться, Туреччина внесе свій вклад у неї. При цьому Ердрган нагадав, що його російський колега Володимир Путін сумнівається, що сирійський диктатор Башар Асад так чи інакше має відношення до хімічної атаки, від якої постраждало місто Іділб, що у Сирії.
Особливо турецького президента засмутило те, що глава Кремля Путін до сьогоднішнього дня не визнав, що Асад – це відповідальна сторона за злочинні дії на сирійській території.
Як відомо, офіційний Кремль активно надає підтримку режиму Башара Асада в Сирії. До останнього часу була надія на те, що завдяки досягнутим з США домовленостям , Асад збереже свою владу в Сирі, а військовий конфлікт вдасться врегулювати завдяки спільними зусиллями РФ і США. Проте після того, як була здійснена хімічна атака на на Ідліб американський лідер Дональд Трамп заявив, що змінив ставлення до Асаду.