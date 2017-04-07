Путин откажется от поддержки режима Асада только в обмен на Крым

Если Евросоюз и США смогут достичь договоренностей по Крыму и признают его российским, в этом случае Владимир Путин может отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост, такое заявление прозвучало от Абдаллы Второго, короля Иордании, после встречи с Дональдом Трампом. «Путин играет трехмерными шахматами, и для него очень важны и Украина, и Сирия, и Крым, а теперь мы видим Россию еще и в Ливии. Европейцам и американцам необходимо договориться с русскими по всем этим проблемам одновременно. Однако, я считаю, что для России самым важным является Крым», подчеркнул Абдалла Второй. По его словам, если будет найдено понимание по аннексированному полуострову, тогда Путин проявит более гибкую позицию по другим вопросам.
«Я думаю, что Украина станет меньшей проблемой, а Россия займет более гибкую позицию в отношении Сирии», подчеркнул король Иордании. Напомним, что несколько часов назад по приказу Трампа были нанесены удары по военной базе в провинции Хомс. Это стало ответом на химическую атаку, устроенную Башаром Асадом.