Манн: король предложил Трампу уступить России Крым в обмен на Донбасс и Сирию

Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал итоги встречи Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы Второго, информирует replyua.net.
«Абдалла Второй из Хашимитской династии после состоявшейся встречи с американским президентом дал большое интервью Вашингтон Пост и много говорил о Ближнем Востоке, политике и мире, и интервью действительно было очень интересным. Однако нужно отметить лишь одну фразу, сказанную королем Иордании», пишет Манн. По его словам, Абдалла Второй предложил Дональду Трампу уступить России аннексированный Крым в обмен на Донбасс и Сирию.
«Король Иордании заявил о том, что российский президент играет в трехмерные шахматы, и для него почти одинаково важны Сирия, Украина и Крым, а сейчас мы увидели Путина еще и в Ливии. Абдалла отметил, что самым важным для Путина является именно Крым, и, если затронуть этот вопрос, Путин может проявить намного больше гибкости в вопросах Украины и Сирии», пишет израильский эксперт.