Захід розглядає можливість повернення санкцій проти Білорусі

Демонстрації в Білорусі 25 березня і подальші репресії з боку влади не залишилися без уваги політиків в Європі та США, передає replyua.net. В Європарламенті відразу ж з'явився проект резолюції, яка засуджує розігнання акцій мирного протесту. Зокрема, представники Європи нагадали, що ще напередодні Дня волі представники багатьох міжнародних організацій закликали спецслужби Білорусі до стриманої реакції на проведення масових заходів. Однак реакція виявилася цілком неадекватною.
В результаті, як зазначають представники Європарламенту, в Білорусі відбулися «необґрунтовані обмеження» свободи слова, зібрань, вираження думок тощо Мова йде про грубе порушення фундаментальних прав людини, говорять євродепутати. Такі речі не можна залишати без уваги. Якщо Білорусь за власною ініціативою не проведе ретельне розслідування події і не покарає винних, відносини з іншими країнами Європи будуть зіпсовані, а також можуть бути запроваджені нові санкції проти офіційного Мінська.
Вже 4 квітня у Вашингтоні зібрали спеціальну конференцію по Білорусі. Ситуація після розігнання мирних акцій протесту різко змінилася. Ще двома тижнями раніше експерти пророкували Мінську можливе зближення з Заходом. Тепер же відносини знову охололи.