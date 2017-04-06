Дипломат прокоментував заяву США про наслідки виходу з Мінська-2

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко стверджує, що США як і раніше сподіваються на те, що Росія дотримуватиметься Мінських домовленостей. Про це передає replyua.net з посиланням на Inforesist.
«Їм потрібен якийсь майданчик, якась формула, для того що б як мінімум продовжувати спроби переконувати Росію. Відсутність такого майданчика буде означати, що контакти розірвані, можливостей спілкуватися майже немає. Оскільки вони розраховують на спілкування, а не на конкретні силові рішення, то для них це безумовно неприпустимо, але говорити, що це шантаж я б не поспішав», - зазначив він. За його словами, це та ідея, яку уряд повинен почути, але врахувати при цьому свої власні інтереси.
«Переконувати в тому, що їхня лінія на умовляння Путіна не має жодного шансу на життя. І тому, я думаю, основним завданням є спроба довести нашим друзям, що від слів треба переходити до справ, інакше ситуація буде погіршуватися і ніякий тоді мінський формат нічим не допоможе (надання зброї, посилення економічного тиску на Російську Федерацію, відключення Росії від світової фінансової системи тощо)», - зауважив Огризко. На його думку, це речі, які «зрозумілі всім, включаючи американців, які хочуть пройти по тонкому льоду і не розірвати остаточно зв'язків з Росією».