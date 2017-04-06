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Держсекретар США летить до Москви щоб поговорити про Україну

Держсекретар США летить до Москви щоб поговорити про Україну
Глава Держдепартаменту США летить до Москви, щоб обговорити з Росією ситуацію в Україні, інформує replyua.net. Рекс Тіллерсон вирішив прилетіти в Москву для обговорення актуальних питань. На порядку і ситуація в Україні. Обговорювати глави зовнішньополітичних відомств США та РФ будуть не тільки Україну і виконання Мінських угод, а й інші гострі питання.

Раніше в Держдепі виключили скасування санкцій проти Росії до повернення Криму Україні. Але тут мова йде тільки про ті санкції, які були введені через анексію Криму. Санкції, введені через ситуацію на Донбасі, залежать винятково від ситуації в цьому українському регіоні. Фактично, якщо будуть визнані виконані Мінські угоди, санкції проти Росії скасують. Візит глави Держдепу США до Москви стане початком підготовки зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Поки невідомо, чи полетить Путін до Трампа або Трамп до Путіна, або їх зустріч пройде на нейтральній території.

У своїй нещодавній промові Путін зазначив, що Трамп міг би змінити зовнішньополітичний курс США, але йому не дають цього зробити. У Москву Тіллерсон прилетить 12 квітня, перед цим порадившись з главами МЗС G7 в Італії.
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