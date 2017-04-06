Через РФ у Радбезі ООН не голосували за резолюцію щодо Сирії

Рада безпеки ООН винесла на голосування резолюцію у зв'язку з хімічною атакою в Сирії. Як передає replyua.net, причиною перенесення голосування стала критика Росії. Було очевидно, що представник цієї країни застосує право вето, тому голосування відклали. Солідарні з Росією і представники Китаю. КНР часто синхронно з РФ блокує резолюції по Сирії, але іноді просто утримується.
Представник США обрушилася з критикою на Росію і Китай, заявивши, що якщо Асада не зупинити, кровопролиття в Сирії продовжиться. За словами Ніккі Хейлі, Асад бачить свою безкарність після кожного подібного злочину і продовжує їх здійснювати. Якщо його не покарати, люди в Сирії знову будуть вмирати, зокрема від застосування забороненого хімічної зброї. Москва повністю підтримала Асада, заявивши, що хімічна зброя ним не застосовувалося. Удари з повітря завдавалися по складах зі зброєю противників влади, і якщо хімікати потрапили в повітря, значить, хімічну зброю зберігали на складах бойовиків, і за це вони повинні бути покараними.
Великобританія заявила, що Росія все вигадує, адже немає ніяких фактів, що підтверджують наявність у противників Асада хімічної зброї.