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МЗС Німеччини: у адміністрації Трампа шукають стратегію для зближення з Москвою

МЗС Німеччини: у адміністрації Трампа шукають стратегію для зближення з Москвою
Очільник німецького МСЗ Зігмар Габріель завершив свій візит до США і заявив, що наразі представники Білого дому перебувають у пошуках нової стратегії відносин з Росією, передає replyua.net. При цьому він висловив переконання на швидке відновлення повноцінного діалогу між Вашингтоном та Москвою, хоча і вважає, що подібне зближення не має нашкодити інтересам Євросоюзу та України. Водночас Габріель вважає, що співпраця російської та американської влади у питанні вирішення конфлікту у Сирії була б більше, ніж доречною. Міністр закордонних справ Німеччини додав, що для Берліну не є прийнятним, коли одна європейська країна хоче змінити кордони так, як це зробила РФ, і влада США має таку ж думку.

Більше того, Зігмар Габріель заявив, що згідно результатів проведених зустрічей з американським віце-президентом Майклом Пенсом та держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, Вашингтон дуже зацікавлений у єдності Європи та «висловив підтримку трансатлантичному партнерству в НАТО».

Як відомо, нещодавно відбулася перша розмова у телефонному режимі між американським президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Петром Порошенко.

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