Німецьке видання показало Трампа з закривавленим ножем і головою Статуї Свободи (фото)

На обкладинці сьогоднішнього номера відомого німецького тижневика Der Spigel можна побачити американського президента Дональда Трампа. Як повідомляє replyua.net, автори номера зобразили нового лідера США, який в руках тримає закривавлений ніж та голову Статуї Свободи, зазначили журналісти одного із західних ЗМІ. Також відомо, що біля Трампа помітний надпис «Америка перш за все».
Цю карикатуру створив виходець з Куби Едель Родрігес, який в Сполучених Штатах мешкає ще з 1980 року, отримавши статус політичного біженця. За словами художника, своєю карикатурою він намагався показати, що американська демократія стала обезголовленою. Зазначається, що таку обкладинку почали активно обговорювати не лише інтернет-користувачі, а й міжнародні ЗМІ.
Зазначимо, що протягом останнього часу у світі жваво обговорюється указ Трампа, який вводить заборону на в’їзд на американську територію громадянам Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. В коментарі свого указу американський лідер стверджував, що це розпорядження не дасть «поганим людям» потрапити в країну. При цьому в Ірані не забарилися з реакцією на заборону в'їзду мусульман в США ти вирішили ввести таку ж заборону для американських громадян.