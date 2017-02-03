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Британські журналісти вказали на важливу деталь у реакції Трампа на обстріли Авдіївки

Британські журналісти вказали на важливу деталь у реакції Трампа на обстріли Авдіївки
На думку журналістів британського видання The Guardian, за період президентства Дональда Трампа ставлення офіційного Вашингтону до політки Москви зазнає змін, і свідченням цього є зміст заяв американських високопосадовців стосовно недавніх обстрілів бойовиками Авдіївки, повідомляє replyua.net.

Зокрема, у статті видання мова йде про те, що конкретний сигнал про зміни позиції США відносно Росії прозвучав у Держдепі США: там не сказали жодного критичного зауваження на адресу Росії та терористів, яких вона відкрито підтримує. Крім того, прес-секретар Марк Тонер відмовився прямо назвати того, хто є винним у даному конфлікті, хоча і заявив про «глибоку стурбованість» США у зв’язку з фактами насильства та про те, що Вашингтон закликає до встановлення «негайного та всеохоплюючого режиму припинення вогню».

Більше того, британські журналісти зауважили, що цю тональність відразу ж поспішили перехопити ЗМІ Росії. Так, урядове видання «Российская газета» таким чином прокоментувало заяву Держдепу: «У Вашингтоні не звинуватили невизнані республіки за порушення режиму тиші, не заявили ні про яку підтримку України, не сказали ні слова відносно ролі Росії. Різні форми всіх цих позицій, традиційно, відігравали основну роль у всіх заявах адміністрації Барака Обами відносно України».
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