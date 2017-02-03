СМИ: Трамп будет продолжать антироссийскую политику Обамы

Дональд Трамп, новый президент США, будет продолжать политику своего предшественника Барака Обамы в отношении России, оккупировавшей Крым и развязавшей войну на востоке Украины. Как передает replyua.net, об этом говорится в материале, размещенном в издании Нью-Йорк Таймс.
В частности, журналисты отмечают, что Трамп пообещал кардинальные изменения во внешней политике, однако он будет придерживаться некоторых ключевых моментов, которыми руководствовалась прежняя администрация Обамы. По словам авторов статьи, Обама и Трамп имеют одинаковую позицию по Крыму, по испытанием баллистических ракет в Иране и по строительству израильских поселений на западе Иордана. «Трамп в своей избирательной компании сделал акцент на улучшении отношений с Россией, однако лидеры Европы призвали его сохранить санкции. Впрочем, накануне Никки Хэйли, новый посол США в ООН, озвучила те же самые проблемы, что и ее предшественница Саманта Пауэр», подчеркивается в материале.
По мнению журналистов, Трамп хочет улучшить отношения с РФ, но этого не даст сделать тяжелая ситуация в Украине, поэтому действия России будут осуждаться.