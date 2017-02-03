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Очільник німецького МЗС і Трамп не дійшли спільної думки щодо України

Очільник німецького МЗС і Трамп не дійшли спільної думки щодо України
За інформацією DW, новий голова німецького МЗС Зігмар Габоріель став першим членом уряду своєї країни, який відвідав Вашингтон після того, як Дональд Трамп офіційно став президентом США, повідомляє replyua.net. Зазначається, що Габріель та Трамп не змогли дійти спільної думки щодо важливих питань, у тому числі, військового конфлікту на Донбасі, політики стосовно Росії та проблем міграції в європейських країнах. Водночас, німецький високопосадовець відмовився надати будь-які подробиці своїх переговорів з новим головою Білого дому.

Також стало відомо, що під час відвідувань американської столиці Габріель зустрівся зі своїм колегою в США Рексом Тіллерсоном та віце-президентом США Майклом Пенсом. Голова німецької дипломатії зазначив, що з цими політиками йому вдалося досягти значно більшої кількості спільних політичних поглядів. «Я був надзвичайно радий тому, що між нами виникло повне розуміння по цілому переліку питань», - заявив Габріель.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що Тіллерсон та Пенс є прихильниками посилення обороноздатності у Європі та не вважають, що вихід Великобританії з ЄС є початком розпаду усього Євросоюзу.
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