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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Политолог: Донбасс является лишь одним из пунктов соглашения, которое РФ планирует заключить с США

Политолог: Донбасс является лишь одним из пунктов соглашения, которое РФ планирует заключить с США
Россия попытается заключить с США множество договоренностей, и одним Донбассом не ограничится – приход к власти Дональда Трампа Путин рассматривает в качестве нового окна возможностей. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, такое мнение высказал политолог Валентин Войтков.

Он прокомментировал заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, о том, что обострение ситуации на востоке Украины является поводом для нового диалога между Россией и США. «Россия дожидалась, пока внешняя поддержка Украины станет не такой активной. Теперь российские власти надеются, что с помощью силовых рычагов влияния удастся стимулировать Соединенные Штаты к очень «большому соглашению» по распределению территорий и сфер влияния во всем мире», считает Войтков.

Также политолог отметил, что в России уверены, что именно сейчас наступило то время, когда можно начинать творить то, что на сегодняшний день происходит в Авдеевке. По мнению Войткова, в Кремле уже озвучивали такие тезисы и даже давали сигнал Белому дому.
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