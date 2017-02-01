СМИ: из-за эскалации конфликта на Донбассе сближение Путина и Трампа находится под большим вопросом

Террористы «ДНР» и российские военные снова возобновили военные действия на Донбассе, и такая ситуация ставит под большой вопрос дальнейшее сближение президентов США и России – Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как информирует replyua.net, об этом для Нью-Йорк Таймс пишет журналист Эндрю Крамер, который отмечает, что нужно вспомнить и тот факт, что Россия воюет против украинцев, которым США передают военную помощь, а также инструктируют их. По словам Крамера, обострение на Донбассе в последние дни связано с тем, что обе стороны хотят усилить контроль в «серой зоне» и используют для этого любые средства.
«Главари террористов даже обратились не только к руководству России, но и к руководству США, чтобы те нашли дипломатическое решение. То, что Трамп продолжает заигрывать с Кремлем, естественно, очень сильно беспокоит Украину, и украинские власти боятся, что Запад начнет снижать давление на Кремль. Но Украина не такая беззащитная, как может ей казаться. Армия Украины начала демонстрировать боеспособность, и это произошло еще до того, как в страну прибыли американские инструкторы», отмечает журналист.