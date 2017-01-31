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Финляндия задумалась о защите от «зелёных человечков» из России

Финляндия задумалась о защите от «зелёных человечков» из России
В Минобороны Финляндии всерьёз задумались о «законодательных лазейках», которые в настоящее время де-факто помещают финских военных в неудобное положение в случае столкновения с «зелеными человечками» — военными, действующими в интересах чужого государства без опознавательных знаков. Об этом официально заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в Финляндии намерены отрегулировать действия военных при столкновении с «зелёными человечками», ликвидировав эту законодательную «дыру».

Ниинистё объяснил, что действующее законодательство Финляндии не предусматривает чётких инструкций, по которым следует действовать военным этого государства при взаимодействии с неопознанными солдатами. В рамках своего заявления глава Минобороны Финляндии, в частности, вспомнил события в Крыму, где действовали «зелёные человечки» из России.

В связи с такими «лазейками» в законе Ниинистё уже поручил создать рабочую группу, которая изучит все «слабые места» действующего законодательства Финляндии относительно поведения военных при столкновении с неопознанными военными. В частности, в стране хотят разработать порядок действий, которые будут предприниматься финскими военными в случае военной угрозы, которую невозможно идентифицировать по национальному происхождению.
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