Финляндия задумалась о защите от «зелёных человечков» из России

В Минобороны Финляндии всерьёз задумались о «законодательных лазейках», которые в настоящее время де-факто помещают финских военных в неудобное положение в случае столкновения с «зелеными человечками» — военными, действующими в интересах чужого государства без опознавательных знаков. Об этом официально заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в Финляндии намерены отрегулировать действия военных при столкновении с «зелёными человечками», ликвидировав эту законодательную «дыру».
Ниинистё объяснил, что действующее законодательство Финляндии не предусматривает чётких инструкций, по которым следует действовать военным этого государства при взаимодействии с неопознанными солдатами. В рамках своего заявления глава Минобороны Финляндии, в частности, вспомнил события в Крыму, где действовали «зелёные человечки» из России.
В связи с такими «лазейками» в законе Ниинистё уже поручил создать рабочую группу, которая изучит все «слабые места» действующего законодательства Финляндии относительно поведения военных при столкновении с неопознанными военными. В частности, в стране хотят разработать порядок действий, которые будут предприниматься финскими военными в случае военной угрозы, которую невозможно идентифицировать по национальному происхождению.