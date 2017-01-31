Олещук: Украина и Польша обречены на обвинения и скандалы

Принципы польской политики в отношении Украины останутся неизменными, несмотря на последние разговоры в Польше, однако между двумя странами все равно будут взаимные обвинения и скандалы. Как сообщает replyua.net, об этом политолог Петр Олещук пишет в блоге на Новом времени.
По его словам, Украина для Польши является неким буфером между Польшей и Россией. «Поляки всегда будут поддерживать Украину, ведь приятнее и намного безопаснее общаться с Россией, когда между двумя странами есть Украина. Более того, Польше Украина выгодна в плане рабочей силы, и что бы не произошло, польские власти будут биться за Украину больше, чем за Россию», считает Олещук. Однако он уверен, что Польша никогда не станет воевать за Украину, и два государства обречены на постоянные взаимные обвинения и скандалы.
«Таким способом правящая элита Польши перед избирателями будет демонстрировать свой вес. В будущем нас ждут демарши, охлаждений отношений, однако эти события также будут чередоваться «потеплением», но стратегически абсолютно ничего не изменится», подчеркнул Олещук.