Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад

Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом произошел неприятный инцидент, когда миллиардер приезжал в Москву в 2013 году. Как сообщает replyua.net, об этом журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире «Эха Москвы».
По ее словам, в 2013 году Трамп был в Москве на конкурсе красоты, и он специально устроил его в российской столице. «Ему нужен был бизнес в Москве, в частности, с Арасом Агаларовым, который считается одним из лучших девелоперов. Путин тоже обещал приехать на конкурс», отметила Латынина. Журналистка сообщила, что Трамп хотел увидеть Путина на конкурсе, и даже писал об этом в своем Твиттере и спрашивал, может ли Путин быть его другом.
«Уже тогда Трамп говорил о желании стать президентом, однако Путин не приехал и упустил возможность. Не знаю, кусают ли сейчас локти в Кремле, но уверена, что Трамп хорошо запомнил эту историю. То ли из-за не приезда Путина, то ли из-за чего-то еще Трамп потом отказался от проектов в России», отметила Латынина. По ее мнению, Путин мог приехать, но сильно опоздал, а Трамп, в отличие от Меркель и других политиков, которые ждут Путина несколько часов, отказался это делать.