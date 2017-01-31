валюта
СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад

Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад
Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом произошел неприятный инцидент, когда миллиардер приезжал в Москву в 2013 году. Как сообщает replyua.net, об этом журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире «Эха Москвы».

По ее словам, в 2013 году Трамп был в Москве на конкурсе красоты, и он специально устроил его в российской столице. «Ему нужен был бизнес в Москве, в частности, с Арасом Агаларовым, который считается одним из лучших девелоперов. Путин тоже обещал приехать на конкурс», отметила Латынина. Журналистка сообщила, что Трамп хотел увидеть Путина на конкурсе, и даже писал об этом в своем Твиттере и спрашивал, может ли Путин быть его другом.

«Уже тогда Трамп говорил о желании стать президентом, однако Путин не приехал и упустил возможность. Не знаю, кусают ли сейчас локти в Кремле, но уверена, что Трамп хорошо запомнил эту историю. То ли из-за не приезда Путина, то ли из-за чего-то еще Трамп потом отказался от проектов в России», отметила Латынина. По ее мнению, Путин мог приехать, но сильно опоздал, а Трамп, в отличие от Меркель и других политиков, которые ждут Путина несколько часов, отказался это делать.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви
Важное за сутки
30 янв 2017
14696

Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє

30 янв 2017
14520

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
10349

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

Последние новости

Київ просить Захід втрутитися в ситуацію на Донбасі

Глава НБУ відкрила коррахунки нацбанкам самопроголошених республік

Рука Кремля вновь возобновила боевые действия на Донбассе

Батальйон Гіві "Сомалі" втратив майже половину особового складу під Авдіївкою

Вашингтон перекине танки з Польщі в країни Балтії

Дональду Трампу снова «досталось» от Стивена Кинга

Коксохимический завод в Авдеевке может прекратить свое существование

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Москаль прокоментував дії активістів, які блокують Донбас

Сили АТО "вивели з ладу" бойовика "Гіві" - ЗМІ

Из-за обстрелов на шахте имени Засядько под землей остаются двести шахтеров

Вільнюс офіційно відмовився сперечатися про статус Калінінградської області

Бойовики продемонстрували своє звірство - штаб АТО

В ГСЧС рассказали о плане эвакуации жителей Авдеевки

Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту

Новий очільник американського мін’юсту заявив про підтримку антиміграційної політики Трампа

Журналист: Авдеевка на грани катастрофы, но никого это не интересует

Блогер: Авдеевка стала одним из городов-заложников Донбасса

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад

 Новости за день