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Эксперт: если Польша разорвет отношения с Украиной, она все равно не повернется в сторону РФ

Эксперт: если Польша разорвет отношения с Украиной, она все равно не повернется в сторону РФ
Несмотря на то, что отношения Польши с Евросоюзом и Украиной резко ухудшились, переориентации на Россию никогда не произойдет. Как информирует replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований.

По его словам, у поляков и россиян намного больше чувствительных тем и исторических противоречий, нежели с украинцами. «Варшава давно воспринимает Россию как врага. Тем более, что Польша с тревогой воспринимает попытки Кремля милитаризовать Калининград. С теми же Беларусью, Литвой и Украиной у Польши намного меньше противоречий. Варшава никогда не возьмет российский вектор», подчеркнул Ярошенко. Однако эксперт уверен, что напряжением в отношениях между Украиной и Польшей российские власти обязательно воспользуются.

«Впрочем, нужно полагать, что таким способом Кремль не сможет добиться ничего. На этом направлении попытки будут тщетными», уверен Ярошенко. Напомним, что ранее Ярослав Качиньский, один из самых влиятельных польских политиков, заявил, что отношения Польши и Украины находятся под большим вопросом.
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