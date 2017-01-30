У російських ЗМІ знову перекрутили інформацію: на цей раз заяву генсека НАТО про Крим



Російські засоби масової інформації знову проявили себе в якості путінських підлабузників. На цей раз вони перекрутили заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга щодо анексії Криму, назвавши окупацію «приєднанням до Російської Федерації». Про таке «приєднання» у понеділок, 30-го січня, повідомляє видання «Інтерфакс»,



Новина була наведена у українському виданні «Інтерфаксу», але у платній стрічці новин було вказано, що першоджерелом цієї інформації було російське видання «Інтерфакс». Пізніше в українському агентстві виправили помилки у публікації. Про новину щодо «приєднання» Криму до РФ написали вже декілька російських та українських мас-медіа. У російському «Інтерфаксі» подача слів Столтенберга перекладається не як вільне висловлювання, а як пряма цитата.



Однак в ефірі програми «HARDtalk» на каналі ВВС представник Північноатлантичного альянсу говорив про «анексію Криму», про окупацію українського півострова. «Визнання анексії українського Криму йшло б всупереч багаторічним цінностям НАТО та рішенням альянсу», - заявляв Столтенберг. Як відомо, багато приватних російських та українських ЗМІ діють за інтересами своїх власників.

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Горячая тема: Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале Російські засоби масової інформації знову проявили себе в якості путінських підлабузників. На цей раз вони перекрутили заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга щодо анексії Криму, назвавши окупацію «приєднанням до Російської Федерації». Про таке «приєднання» у понеділок, 30-го січня, повідомляє видання «Інтерфакс», передає replyua.net Новина була наведена у українському виданні «Інтерфаксу», але у платній стрічці новин було вказано, що першоджерелом цієї інформації було російське видання «Інтерфакс». Пізніше в українському агентстві виправили помилки у публікації. Про новину щодо «приєднання» Криму до РФ написали вже декілька російських та українських мас-медіа. У російському «Інтерфаксі» подача слів Столтенберга перекладається не як вільне висловлювання, а як пряма цитата.Однак в ефірі програми «HARDtalk» на каналі ВВС представник Північноатлантичного альянсу говорив про «анексію Криму», про окупацію українського півострова. «Визнання анексії українського Криму йшло б всупереч багаторічним цінностям НАТО та рішенням альянсу», - заявляв Столтенберг. Як відомо, багато приватних російських та українських ЗМІ діють за інтересами своїх власників.