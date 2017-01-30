Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє replyua.net. Заява відповідного змісту опублікована на сторінці Жучковського в соцмержі. Росіянина найбільше обурило те, що, на думку білоруського очільника, українські військові відстоюють незалежність. «Лукашенкові, мабуть, вже час до Ростову їхати, він занадто далеко зайшов. Нехай їде до свого товариша Януковича в Ростов», - написав куратор бойовиків.
Він також висловив переконання, що Кремлю вже давно час організувати «свій Майдан» в Білорусі та призначити в Мінську таку людину, яка б за кілька років сама почала проситися прийняти «Республіку Білорусь до складу Росії. «У будь-якому випадку це краще, аніж потім заганяти до котлів білоруських братів. Білоруські сепаратисти ще мають трохи часу, аби покаятися та віддати росіянам території, котрі ще з 1991 року опинися під окупацією», - зробив висновок куратор «ДНР».
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що у той час, як військовослужбовці України обстоюють незалежність своєї країни, почали вчинятися спроби поставити під сумнів суверенітет білоруської держави.