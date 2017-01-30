Влада Грузії не виключає відновлення дипломатичних стосунків з РФ

У відповідності з інформацією російських ЗМІ, грузинський політичний діяч Зураб Абашидзе, котрий займає посаду представника очільника уряду Грузії зі зв’язків з Росією, анонсував можливість відновлення дипломатичних стосунків між Тбілісі та Москвою, про що повідомляє replyua.net.
Відомо, що ще у 2008 році владою Грузії було прийняте рішення про розрив дипвідносин з Кремлем, тому що так Тбілісі хотів продемонструвати визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Проте у 2012 році представники нової влади Грузії почали заявляти, що вважають нормальні стосунки з Кремлем дуже важливою зовнішньополітичного курсу.
В даний час Москва та Тбілісі підтримують стосунки, покладаючись на положення женевських дискусій, а також через діалог з питань практичного характеру у чеській столиці. Нова пропозиція Тбілісі знайшла схвальний відгук у заступника керівника російського МЗС Григорія Карасіна. Він заявив, що заяву Зураба Абашидзе можна лише схвалити. Принагідно російський чиновник підкреслив, що не його країна була ініціатором припинення двохсторонніх відносин з Грузією, тому будь-яких перешкод з боку Кремля у цьому процесі бути не могло і не може. Те, наскільки швидкими будуть позитивні зміни в даному питанні, залежить лише від Тбілісі, сказав Карасін.