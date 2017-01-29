Олланд обратился к Трампу с призывом о России

Франсуа Олланд в ходе телефонных переговоров с Дональдом Трампом призвал американского президента сохранить антироссийские санкции, а также ослабить давление на Москву лишь в том случае, если РФ выполнит Минские соглашения, передает replyua.net со ссылкой на DW.
В официальном заявлении пресс-службы главы Франции говорится о том, что Франсуа Олланд не изменил свою позицию по России и требует выполнения Минских договоренностей. «В отношении России президент подтвердил свое стремление продолжить диалог по всем вопросам, и он настаивает, чтобы санкции, введенные против РФ из-за ситуации в Украине, сохранялись до тех пор, пока РФ не выполнит все пункты Минских соглашений, - когда ситуация на востоке Украины будет полностью урегулирована», подчеркнули в пресс-службе президента Франции.
Также во время разговора с Трампом Олланд отметил, что Евросоюзу необходимо сотрудничать с США в оборонной сфере, а НАТО – это такая организация, которой не может быть замены. Также он намекнул на важность Парижского климатического соглашения.