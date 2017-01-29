Разговор Путина и Трампа: новые подробности

Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США, прокомментировал итоги телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в своем микроблоге в Твиттере, передает replyua.net.
По словам пресс-секретаря, Трамп вел переговоры в Овальном кабинете, и, помимо президента, там присутствовали Стивен Бэннон, политический советник Трампа, Райнс Прибэс, начальник аппарата сотрудников Белого дома, Майкл Флинн, помощник Трампа по национальной безопасности, и Майкл Пенс, вице-президент США. Впрочем, темы переговоров двух лидеров по-прежнему держатся в секрете, и известно лишь о том, что разговор продолжался 45 минут, а несколько часов спустя представители Белого дома сообщили о том, что переговоры Путина и Трампа стали первым шагом к восстановлению нормальных отношений между Россией и США.
Также в Белом доме отметили, что обе стороны рассчитывают на скорейшее начало совместных действий в борьбе с «Исламским государством». Позже агентство Рейтер проинформировало о том, что Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций. Также ничего неизвестно о том, говорили ли президенты о ситуации в Украине.