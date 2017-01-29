В Белом доме разговор Трампа и Путина назвали «началом новых отношений»

В заявлении Белого дома говорится о том, что телефонный разговор, состоявшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом несколько часов назад, можно считать началом улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, информирует replyua.net.
По словам представителей Вашингтона, сейчас отношения двух стран необходимо восстанавливать, и разговор двух президентов является первым шагом к этому процессу. В новой администрации США подчеркнули, что Путин и Трамп обсудили борьбу с международным терроризмом и отметили, что рассчитывают на скорейший переход к активным совместным действиям против «Исламского государства». Кроме того, лидеры двух стран также рассчитывают на решение других важных вопросов, которые предполагают совместный интерес США и России.
Напомним, что накануне вечером (по киевскому времени) состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился около 45 минут. Эти переговоры стали первыми для Трампа и Путина после того, как миллиардер вступил в должность американского главы.