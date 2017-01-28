Франция и Германия сделали заявление об антироссийских санкциях

Зигмар Габриэль, избранный глава внешнеполитического ведомства Германии, сегодня заявил о том, что вопрос снятия санкций с России остается открытым, и продолжение разговора может возобновиться лишь после того, как РФ выполнит все пункты Минских соглашений.
Как передает replyua.net со ссылкой на Рейтер, такое же мнение сегодня высказал и Жан-Марк Эро, глава внешнеполитического ведомства Франции. На совместной пресс-конференции главы МИД Франции и Германии заявили о том, что антироссийские санкции будут действовать до выполнения Минских соглашений. По словам Габриэля, и Германия, и Франция имеют общую позицию по данному вопросу. Также глава МИД Германии подчеркнул, что минский мирный процесс необходимо запустить, и он является единственным путем для нормализации ситуации на востоке Украины.
Главы МИД согласились в том, что Франция и Германия должны выражать единую и сильную позицию по самым важным вопросам, затрагивающим общие интересы двух государств. Габриэль при этом добавил, что страны должны приступить к созданию рабочих групп, которые бы занялись решением российско-украинского конфликта.