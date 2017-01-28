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Эксперт: Трамп и Путин будут говорить о санкциях

Эксперт: Трамп и Путин будут говорить о санкциях
Вероятнее всего, в ходе сегодняшнего телефонного разговора российский и американский президенты будут обсуждать вопросы, связанные со снятием санкций с РФ. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое предположение высказал Никита Масленников, советник Института современного развития. По его словам, именно Дональд Трамп первым затронет этот вопрос, а не Путин.

«Вопрос по антироссийским санкциям является одним из решающих моментов, позволяющих спрогнозировать дальнейшие отношения между двумя государствами. Понятно, что во время телефонных переговоров оба лидера как-то затронут эту тему, однако ставить ее на обсуждение будет именно господин Трамп. Более того, у него запланирован разговор и с Ангелой Меркель, и он будет обсуждать с немецким канцлером взаимоотношения Украины и России, поэтому вопрос санкций очень важен», считает Масленников.

Напомним, что телефонные переговоры, в которых примут участие Владимир Путин, Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс, должны состояться уже сегодня, в семь часов вечера по киевскому времени.
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