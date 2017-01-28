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Киселев: специалисты тщательно подготовят Трампа к переговорам с Путиным

Киселев: специалисты тщательно подготовят Трампа к переговорам с Путиным
Дональд Трамп не будет готовить речь для разговора с Путиным, и это за него сделают профессионалы, которые прекрасно разбираются в политике. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112, об этом заявил журналист Евгений Киселев.

«Брифинг будут делать специалисты, хорошо разбирающиеся в политике, и для Дональда Трампа приготовят речь и вопросы для разговора с Путиным. Именно эти люди предупредят Трампа, что нужно спрашивать и что нужно говорить. Они расскажут о сильных и слабых сторонах президента РФ, поэтому ничего лишнего глава США говорить не будет, как и обещать», подчеркнул Киселев. По его словам, если Трамп и хочет выстроить отношения с Россией, то исключительно рабочие.

«Президент США оставляет окно возможностей. Человек, которые пообещал сделать Америку великой, не собирается идти ни на какие уступки», отметил журналист. Напомним, что телефонный разговор Путина и Трампа должен состояться сегодня, в семь часов вечера по киевскому времени. Помимо Дональда Трампа, в переговорах примет участие Майкл Пенс, вице-президент США.
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