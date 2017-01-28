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Стала известна интересная деталь переговоров Трампа и Путина

Стала известна интересная деталь переговоров Трампа и Путина
Телефонный разговор Трампа и Путина, запланированный на вечер субботы, пройдет в формате «два против одного», - со стороны США в нем примут участие вице-президент Майкл Пенс и Дональд Трамп, со стороны России – только Путин.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом несколько часов назад рассказал Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, его участие в переговорах не планируется, так же, как и других российских политиков. Напомним, что ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится в семь часов вечера по киевскому времени. Также было указано, что к разговору может присоединиться Майкл Пенс. Сегодня у президента США запланировано несколько переговоров с иностранными лидерами.

До звонка Путину он пообщается с японским премьером Синдзо Абе и немецким канцлером Ангелой Меркель, после переговоров с Путиным Трамп должен созвониться с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом. Слухи о переговорах Трампа и Путина ходили уже несколько дней, и первыми об этом сообщили американские СМИ.
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