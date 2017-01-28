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Маккейн обратился к Трампу с жестким заявлением о Путине

Маккейн обратился к Трампу с жестким заявлением о Путине
Перед телефонным разговором между Трампом и Путиным сенатор Джон Маккейн обратился к новому американскому президенту с жестким заявлением о российском лидере, назвав его «бандитом и убийцей», сообщает replyua.net со ссылкой на страницу Маккейна в Фейсбуке. В частности, сенатор предупредил Трампа о последствиях налаживания отношений с РФ.

«Все три последних президента США надеялись построить хорошие отношения с правительством России. Все попытки заканчивались неудачей, но не из-за отсутствия усилий со стороны Соединенных Штатов, а по причине того, что Путину нравится быть врагом США. Он в нас нуждается только, как во враге», написал Маккейн. По мнению сенатора, Путин также никогда не сможет стать партнером США в том, что касается борьбы с «Исламским государством».

«Путин думает, что, усилив Россию, он ослабит США. Трампу нужно думать об этом, когда он будет говорить по телефону с президентом РФ. На другом конце линии будет бандит и убийца, стремящийся подорвать национальную безопасность нашей страны», подчеркнул сенатор.
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