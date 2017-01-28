Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Сегодня, 28 января, в семь часов вечера по киевскому времени, состоятся телефонные переговоры между Дональдом Трампом, президентом США, и Владимиром Путиным, президентом России, информирует replyua.net со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Белого дома. Как стало известно, в телефонном разговоре также будет принимать участие Майкл Пенс, новый вице-президент Соединенных Штатов.
Однако за несколько часов до беседы с Путиным, американский глава также созвонится с Синдзо Абэ, японским премьером, и Ангелой Меркель, немецким канцлером. Впрочем, на сайте Белого дома не указаны темы переговоров с мировыми лидерами. После звонка Путину Дональд Трамп также планирует провести переговоры с некоторыми другими политиками – точно известно, что вечером Трамп свяжется с Франсуа Олландом, французским главой, и Малькольмом Тернбуллом, австралийским премьером.
Однако, судя по недавним заявлениям Трампа о том, что он хочет поладить с Путиным, речь во время телефонного звонка президенту РФ пойдет о налаживании отношений между двумя странами. Напомним, что это первые переговоры Трампа с Путиным после инаугурации.