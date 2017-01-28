валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Расмуссен обратился с призывом к Дональду Трампу

Расмуссен обратился с призывом к Дональду Трампу
Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО, обратился к Дональду Трампу и призвал президента США не отменять антироссийские санкции, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

По словам Расмуссена, он уважает право нового американского президента формировать внешнюю политику США, однако считает недопустимой отмену антироссийских санкций, если Россия, в свою очередь, в обмен на снятие санкций не захочет идти на какие-то уступки по ряду вопросов. Бывший генсек отметил, что российский президент хочет избежать ответственности за развязывание вооруженного конфликта на Донбассе и за незаконное присоединение Крыма к России.

«Снятие или ослабление антироссийских санкций только подстегнет российскую агрессию в Украине и в регионе в целом, кроме того, такие действия могут подвергнуть опасности интересы Соединенных Штатов и Украины», считает Расмуссен. По его словам, он выражает надежду на то, что глава США прислушается к мнению международных союзников и не только не снимет санкции, но и будет продлевать их в будущем.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Стала известна интересная деталь переговоров Трампа и Путина

У Мессі важка втрата

Відомий журналіст пояснив, що очільник Кремля може запропонувати Трампу

ДПСУ затримала українців, які везли до Росії пристрій військового призначення

Маккейн обратился к Трампу с жестким заявлением о Путине

У поліції розповіли про критичні ситуації на дорогах

Блогер: Бальчун реформирует «Укрзализницю», гастролируя с концертами по всей Польше

Российский художник высмеял новый семейный закон в РФ

Одна з країн ЄС виступає за якнайшвидше зняття санкцій з Росії

Тимошенко розповіла про переваги, які отримає Україна після відставки уряду

Власти Венгрии заговорили о снятии санкций с России

РФ намагалася дискредитувати Порошенка перед Нобелівським комітетом

У Білому домі оголосили про важливе рішення щодо сирійських біженців

Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Сазонов: Россия спешит вернуть Донбасс в Украину

Що для України означає збільшення "мінімалки"?

У Варшаві прокоментували рішення Києва стосовно мера Перемишля

Скончался талантливый Александр Тиханович

У Каліфорнії почали збирати голоси, щоб відділитися від США

Зловмисники обстріляли будинок генерала з гранатомету

 Новости за день