Расмуссен обратился с призывом к Дональду Трампу

Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО, обратился к Дональду Трампу и призвал президента США не отменять антироссийские санкции, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
По словам Расмуссена, он уважает право нового американского президента формировать внешнюю политику США, однако считает недопустимой отмену антироссийских санкций, если Россия, в свою очередь, в обмен на снятие санкций не захочет идти на какие-то уступки по ряду вопросов. Бывший генсек отметил, что российский президент хочет избежать ответственности за развязывание вооруженного конфликта на Донбассе и за незаконное присоединение Крыма к России.
«Снятие или ослабление антироссийских санкций только подстегнет российскую агрессию в Украине и в регионе в целом, кроме того, такие действия могут подвергнуть опасности интересы Соединенных Штатов и Украины», считает Расмуссен. По его словам, он выражает надежду на то, что глава США прислушается к мнению международных союзников и не только не снимет санкции, но и будет продлевать их в будущем.