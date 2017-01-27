СМИ узнали о махинациях на выборах президента в США

Журналисты авторитетного издания The Washington Times пообщались с экспертом-политологом Джесси Ричманом из университета «Олд Доминион» (Вирджиния). Как утверждает в своём докладе Ричман, на выборах в США нелегально проголосовало огромное количество людей. По оценкам эксперта, которые издание опубликовало на своих страницах, кандидат-демократ Хиллари Клинтон якобы получила порядка 800 тысяч нелегальных голосов.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные Ричмана, в своём докладе эксперты называли нелегальными те голоса, которые не должны были учитываться при подсчете. А именно, порядка 800 тысяч людей, не являющихся гражданами США, отдали голоса за Клинтон. Кроме того, Ричман утверждает, что эти данные уже начинают соответствовать доводам Дональда Трампа о мошенничестве на выборах-2016 в США.
В докладе отмечается, что в США порядка 20 миллионов человек живут без соответствующего разрешения. Социологические опросы показали, что примерно 6,4% живущих в Америке нелегалов принимали участие в выборах. Среди всех избирателей-нелегалов абсолютное большинство отдавало предпочтение Клинтон — 80%. Такая статистика объяснима тем, что у Трампа весьма жёсткая риторика по нелегалам в США.