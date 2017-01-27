валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией
Зигмар Габриэль, который только что вступил в должность главы МИД Германии, заявил о том, что он заинтересован в выстраивании партнерских и дружеских отношений с Россией, поскольку считает эту страну важнейшим партнером в переговорах по многим вопросам, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Такую информацию сегодня передал Мартин Шефер, официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства. Шефер отметил, отвечая на вопросы журналистов, что Россия является самым важным партнером Европы, и в повестке Габриэля эта страна стоит на первом месте – «иначе и быть не может». Также Шефер подчеркнул, что именно РФ во всех переговорах является важнейшим партнером.

Представитель МИД пояснил, что новый глава ведомства заинтересован в партнерских, дружеских, интенсивных и более прочных отношениях с РФ. «Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги состоится сразу после того, как обе стороны смогут подобрать подходящую дату для переговоров», добавил представитель МИД Германии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой

Супрун нашла виновных в инициировании следствия против МОЗ

«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей

На рахунок МОЗ перерахували 60 млн. гривень, які намагалися незаконно відмити під час будівництва «Охмадиту»

СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка

Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду

 Новости за день