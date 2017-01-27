Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

Зигмар Габриэль, который только что вступил в должность главы МИД Германии, заявил о том, что он заинтересован в выстраивании партнерских и дружеских отношений с Россией, поскольку считает эту страну важнейшим партнером в переговорах по многим вопросам, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
Такую информацию сегодня передал Мартин Шефер, официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства. Шефер отметил, отвечая на вопросы журналистов, что Россия является самым важным партнером Европы, и в повестке Габриэля эта страна стоит на первом месте – «иначе и быть не может». Также Шефер подчеркнул, что именно РФ во всех переговорах является важнейшим партнером.
Представитель МИД пояснил, что новый глава ведомства заинтересован в партнерских, дружеских, интенсивных и более прочных отношениях с РФ. «Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги состоится сразу после того, как обе стороны смогут подобрать подходящую дату для переговоров», добавил представитель МИД Германии.