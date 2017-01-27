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«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей

«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей
Активисты движения Yes California, демонстрирующие сепаратистские настроения, частично добились удовлетворения своих требований: настаивающим на выходе штата Калифорния из состава Соединённых Штатов разрешили начать сбор подписей. Соответственно, если большинство жителей штата подпишутся под документом, свидетельствующим о необходимости проведения референдума, то вопрос отсоединения Калифорнии от США вынесут на народное голосование.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию Los Angeles Times, в настоящее время сепаратисты уже собирают подписи в поддержку референдума о внесении изменений в Конституцию. Поскольку Конституция в нынешнем виде не предусматривает возможности отсоединения Калифорнии от США, считая эту территорию «неотъемлемой частью государства», добиться независимости штат сможет только путём внесения соответствующих правок в законодательство.

Западные СМИ уже получили в распоряжение информацию о том, что для активизации процесса по выходу Калифорнии из состава США активистам нужно получить минимум 55% голосов, а в голосовании должно принять участие не менее 50% всех жителей штата — согласно открытым данным, сейчас в штате проживают 38,8 млн человек.
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