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Горбачов озвучив пропозицію Путіну і Трампу відносно ядерної війни

Горбачов озвучив пропозицію Путіну і Трампу відносно ядерної війни
Перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов вирішив звернутися до очільників США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна з пропозицією, яка полягає у необхідності прийняти резолюцію щодо цілковитої заборони ядерних воєн, передає replyua.net. На думку Горбачова, Радбез ООН має організувати зустріч за участю керівництва держав та проголосувати за резолюцію, яка б чітко визначала як недопустиму ядерну війну та наголосити, що її ніколи не можна проводити.

У своїй статті для зарубіжного видання Time Горбачов зазначив, що ініціаторами такої ідеї повинні стати Трамп та Путін, оскільки вони очолюють держави з понад 90% арсеналів ядерної зброї, тому на них лягає велика відповідальність. На переконання Горбачова, причиною загрози ядерної війни є напружені стосунки між Росією та НАТО.

«Ті, хто так активно виступає за збільшення військового потенціалу та оборонно-промислових комплексів, можуть потирати руки», - написав у своїй статті колишній президент СРСР. Він зазначив, що в сучасному світі все нагадує підготовку до війни. Михайло Горбачов не забув нагадати про те, що у вісімдесятих роках двадцятого століття почався процес ядерного роззброєння.
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