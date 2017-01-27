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У Трампа підтвердили інформацію про переговори з Путіним

У Трампа підтвердили інформацію про переговори з Путіним
Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у суботу, 28-го січня, проведе телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Франсуа Олландом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яку він кілька днів тому назвав «загрозою Європи». Про це повідомили у Адміністрації президента США у п’ятницю, передає replyua.net.

Сьогодні радник Дональда Трампа Келліенн Конвей підтвердила інформацію про те, що президент США все таки проведе телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним під час якої вони, скоріше за все, будуть шукати спільні інтереси. Крім того, у повідомленні зазначається, що Трамп також говоритиме і з Ангелою Меркель щодо подальших відносин США та Росії.

Як повідомлялося раніше, американські ЗМІ розповідають про те, що в Сполучених Штатах ходять чутки, що команда Трампа готує проект щодо скасування антиросійських санкцій. В той самий час деякі ЗМІ заявили, що Трамп вже ухвалив цей документ. У свою чергу в російському Кремлі відреагували на цю інформацію, наголосивши, що поки підтвердження їй немає, тому Росія не ставиться до неї серйозно. Раніше вже колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що схвильований останніми подіями в США.
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