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Стали известны темы телефонных переговоров Путина и Трампа

Стали известны темы телефонных переговоров Путина и Трампа
Келлиан Конвей, советник американского главы Дональда Трампа, рассекретила темы телефонных переговоров американского и российского президентов, передает replyua.net со ссылкой на телеканал CBS.

По словам Конвей, лидеры двух стран будут обсуждать международный терроризм, а также «другие вопросы». «Я предполагаю, что президенты России и Соединенных Штатов поговорят по телефону в ближайшие дни и обсудят совместную борьбу с международным терроризмом – с «Исламским государством». Также стороны будут обсуждать интересы двух государств. Будут обсуждаться вопросы, как совместно работать, как найти общий язык», подчеркнула советник Трампа. Напомним, что многие западные СМИ недавно распространили информацию о том, что Путин и Трамп проведут телефонные переговоры уже в эти выходные.

Позже стало известно, что президенты пообщаются в субботу вечером, 28 января. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сегодня заявил, что сначала Владимир Путин собирается поздравить Дональда Трампа с вступлением в должность, после чего лидеры стран обменяются мнениями по поводу текущих двусторонних отношений.
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