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Україну можуть передати в орбіту Росії – британський експерт

Україну можуть передати в орбіту Росії – британський експерт
У своєму блозі для щотижневика «Тиждень» журналіст та публіцист Едвард Лукас повідомляє про існування загрози виникнення нових домовленостей між країнами Заходу та Росії, на кшталт тих, які у 1945 році підписали керівники США, СРСР та Великобританії ще 1945 року, повідомляє replyua.net.

Лукас зазначає, що у разі підписання нових ялтинських домовленостей, Україна та Грузія опиняться під владою Кремля, оскільки, на думку нового президента США Дональда Трампа, життя складається з цілої низки представницьких угод, тому незабаром у нього може виникнути велика спокуса домовитися з Володимиром Путіним.

Журналіст вважає вельми назрілим питання щодо відновлення на європейському континенті режиму контролю над озброєнням, котрий наразі кульгає на обидві ноги, зокрема, коли мова йде про використання ядерних ракет середньої віддаленості. Лукас нагадав про проведені свого часу переговори над контролем над озброєнням в СРСР, тому не виключено, що їх розпочнуть з Росією Путіна. Проте, підкреслив експерт, для того, аби ці переговори розпочалися, потрібно мати терпіння та досвід. Але ні перше, ні друге не можна віднести до сильних сторін нового лідера США Дональда Трампа.
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