Трамп вже встиг спровокувати три конфлікти у майбутньому – експерт

На переконання вченого-американиста Олександра Потєхіна, протягом першого тижня свого президентства новий голова Білого дому Дональд Трамп накоїв так багато, що в майбутньому це може стати причиною відразу трьох серйозних конфліктних ситуацій, про що повідомляє replyua.net. Експерт вважає, що наразі є три головних ризикованих зон у світі: Латинська Америка, США – Китай та США – Близький Схід. Олександр Потєхін зазначив, що мова йде про райони світу, в яких можливі конфлікти, хоча до перемоги Трампа там все було певною мірою спокійно. Аналітик підкреслив, що новий американський лідер поставив перед собою нереалістичні завдання, а це стало причиною загострення відносин з офіційним Пекіном.
«Вашингтон буде впроваджувати політику «двох Китаїв», згідно з якою може бути визнаний Тайвань, якщо політика Пекіна у Південно-Китайському морі буде неналежною», вважає Потєхін. Разом з цим, не виключено виникнення у найближчій перспективі серйозного конфлікту у латиноамериканському напрямку у зв’язку з початком будівництва на кордоні з Мексикою стіни.
Щодо Близького Сходу, розповів експерт, то тут проблема полягає у тому, що президент США погодився перенести столицю Ізраїлю з Тель-Авіву до Єрусалиму.