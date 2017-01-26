Президент Мексики осудил указ Трампа

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики, прокомментировал указ, подписанный Дональдом Трампом, о начале строительства стены на границе США за счет Мексики.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, Ньето заявил о том, что он уже неоднократно говорил и готов сказать еще раз – Мексика не собирается платить за строительство забора, инициатором которого стали США. По словам мексиканского лидера, он сожалеет о том, что новый президент США принял такое решение, однако строительство забора не поможет – «Мексика в стены не верит». Более того, Ньето подчеркнул, что правительство Мексики сделает все возможное для того, чтобы защитить мексиканских граждан, проживающих на территории США.
Впрочем, во время своего заявление Ньето никак не прокомментировал встречу с Дональдом Трампом, которая должна состояться уже 31 января. Президент Мексики не уточнил, согласится он или нет на встречу с американским главой после такого указа. Напомним, что Трамп подписал указ о строительстве стены и при этом подчеркнул, что Мексика компенсирует все расходы.