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Политолог: Путин отрицательно отреагирует на предложение Трампа

Политолог: Путин отрицательно отреагирует на предложение Трампа
Кремль никогда не пойдет на сделку с Трампом и не станет сокращать ядерное оружие, и любой другой игрок в похожих обстоятельствах поступил бы точно также, поскольку определенное количество ядерных боеголовок необходимо, что поддерживать статус-кво на международном уровне и в отношениях с другими государствами.

Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Дмитрий Орешкин, российский политолог. По его словам, Россия, как, к примеру, Франция и Великобритания, никогда не согласится на подобное предложение, вне зависимости от того, отменят санкции или нет. «На такой ход Кремль может пойти лишь в том случае, если Россию ждет полный экономических крах, например, как в конце восьмидесятых годов в Советском Союзе. А Трамп всего лишь продемонстрировал добрую волю. Трамп просто «ляпнул», пишет Орешкин.

По его мнению, такое заявление президента США также свидетельствует и о том, что он обеспокоен большим количеством ядерного оружия, однако условия, предложенные Трампом Кремлю, однозначно в России приняты не будут.
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