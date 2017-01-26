Эксперт: нет никаких фактов, которые бы подтвердили желание Трампа сдать Украину

Издание Financial Times недавно опубликовало материал о том, что якобы новый президент США собирается сдать интересы Молдовы, Украины и прибалтийских государств в обмен на то, что Россия откажется от партнерства с Китаем, однако эта статья кажется нереалистичной и бредовой.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Александр Потехин, доктор исторических наук и ученый-американист. По его словам, нет ни одного факта и ни одного шага Трампа, которые бы даже намекали на возможное осуществление подобного плана. «В настоящий момент отовсюду идут только спекуляции, которые ни на чем не базируются. Впрочем, даже в теории такой план кажется абсурдным», отмечает Потехин. Также эксперт заявил, что роль российского фактора в том, что касается китайского направления, стремительно приближается к нулю.
«Наверно, только по Сирии Россия еще может как-то торговаться с Соединенными Штатами, но только не по Китаю», подчеркнул ученый-американист. Напомним, что ранее также прошел слух о том, что Трамп якобы собирается сдать Украину в обмен на то, что РФ сократит ядерное вооружение.