валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Україна як випробування для Трампа - WSJ

Україна як випробування для Трампа - WSJ
Україна для нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стане свого роду перевіркою або навіть випробуванням під час спроби налагодити відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це пише видання «The Wall Street Journal», передає replyua.net.

У тексті публікації йдеться про те, що новий американський лідер зробить все необхідне для того, щоб стримати свою передвиборну обіцянку та налагодити відносини з Росією. При цьому дипломатична частина нової Адміністрації президента США по напрямку до Росії все ще знаходиться в стадії формування. «Дві законодавчі ініціативи в Конгресі Сполучених Штатів вирішать успішність перезавантаження відносин між Вашингтоном та Москвою. Має стати зрозуміло, чи буде цей підхід успішніший за спроби Барака Обами», - зазначається в журналі.

Мова йде про пропозиції сенаторів Джона Маккейна та Бена Кардіна збільшити тиск на Росію через економічні та політичні санкції. Однак сам Трамп мав наміри скасувати декілька антиросійських санкцій, які пов’язані безпосередньо з Україною в обмін на співпрацю у боротьбі з терористами «Ісламської держави». «Можливо на паперах така угода була б і дієвою, однак вона б поставила під загрозу свободу дій США», - наголосили в повідомленні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
Важное за сутки
25 янв 2017
5101

Блогер: в России заврались уже все и обо всем да так, что ложь эту еще не вычерпать за сто лет

Известный журналист и блогер Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему за Россию становится невозможно воевать, почему в России опасно болеть, стариться, почему Россия

25 янв 2017
4920

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

Известный журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что россиянам, прежде чем обсуждать новый языковой закон, который зарегистрирован в украинском парламенте,

Последние новости

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: палили з "Градів"

Эксперты: интеллект у кошек немного выше, чем у собак

Как выгодно оформить кредит?

Журналіст розповів про компромат в Москві на українських політиків

Эксперт: нет никаких фактов, которые бы подтвердили желание Трампа сдать Украину

Журналист: война в Украине могла начаться еще в начале 90-х

После скандального визита неадекватного Джигурды Андрей Малахов будет освящать студию «Пусть говорят»

Синоптик прогнозує значне потепління в Україні

СММ ОБСЄ констатували бездіяльність обох сторін в зоні АТО

В Российском МИДе не скрывают, что «новая конституция Сирии» пишется в Кремле

"Були тут дурні": Москаль дав прогноз по розвитку сепаратизму в Закарпатті

В МЗС України зробили заяву відносно можливої угоди між Трампом і Путіним

Україна як випробування для Трампа - WSJ

Окупанти в Криму почали другий етап зачистки кримських татар – Муждабаєв

Львівський Ленінград: Садовий благає припинити блокаду міста

"Хотів Україну? Отримай Гаагу": В Криму розмістили цікаві банери

ГПУ повідомила про масові відмови в судах розглядати справи Майдану

Терористи на Донбасі минулої ночі застосували "Гради" - Штаб АТО

В Луганській області російські інформвійська лякають населення наступом ВСУ

ГУР: Бойовики змушені лікуватися в Росії. На Донбасі позакривали багато лікарень

 Новости за день