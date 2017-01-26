Україна як випробування для Трампа - WSJ

Україна для нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стане свого роду перевіркою або навіть випробуванням під час спроби налагодити відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це пише видання «The Wall Street Journal», передає replyua.net.
У тексті публікації йдеться про те, що новий американський лідер зробить все необхідне для того, щоб стримати свою передвиборну обіцянку та налагодити відносини з Росією. При цьому дипломатична частина нової Адміністрації президента США по напрямку до Росії все ще знаходиться в стадії формування. «Дві законодавчі ініціативи в Конгресі Сполучених Штатів вирішать успішність перезавантаження відносин між Вашингтоном та Москвою. Має стати зрозуміло, чи буде цей підхід успішніший за спроби Барака Обами», - зазначається в журналі.
Мова йде про пропозиції сенаторів Джона Маккейна та Бена Кардіна збільшити тиск на Росію через економічні та політичні санкції. Однак сам Трамп мав наміри скасувати декілька антиросійських санкцій, які пов’язані безпосередньо з Україною в обмін на співпрацю у боротьбі з терористами «Ісламської держави». «Можливо на паперах така угода була б і дієвою, однак вона б поставила під загрозу свободу дій США», - наголосили в повідомленні.