Політика Трампа може призвести до знищення путінської Росії – експерт

На переконання колишнього радянського розвідника, а нині експерта в бізнес-сфері Юрія Швеця, Кремль очікує велике розчарування, тому що новий президент США Дональд Трамп жодним чином не зможе виправдати очікувань російської влади відносно лояльності по відношенню до неї, повідомляє replyua.net. Експерт визначив три основні кроки Дональда Трампа, які Росії зовсім не підуть на користь.
Швець розповів, що суть першого кроку полягатиме у проекті закону, яким передбачається «збільшення обсягів вироблених та експортованих сланцевої нафти та газу з метою досягнення Сполученими Штатами повної незалежності у сфері енергетики». Наступний крок, продовжив експерт, стосуватиметься сфери оборони. Колишній американський лідер Барак Обама лише обіцяв, що змінить систему ПРО в європейських країнах, а нинішній очільник США це неодмінно зробить.
Нарешті, заявив Юрій Швець, останній крок матиме безпосереднє відношення до комплексу війська. «За часів «поганого» Обами збройні сили США лише скорочувалися, а ось коли президентом став «хороший» Трамп, вони збільшаться. Це ж саме можна сказати і про флот, авіацію та ядерну тріаду. Разом з цим, не варто забувати про те, що вже на сьогоднішній день американський військовий бюджет в десятеро перевищує російський, а щодо традиційних озброєнь, Вашингтон на ціле покоління, а то й більше, випередив Москву», - пояснив експерт.